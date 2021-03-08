В отношении Ахры Авидзбы и 5 его соратников возбудили дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку и ношение оружия и боеприпасов. Авидзба ранее руководил батальоном боевиков на Донбассе.

Об этом сообщили в так называемом "Министерстве внутренних дел республики Абхазия". Согласие на возбуждение уголовного дела дал прокурор.

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Авидзба и его охранники незаконно покупали оружие

По делу, кроме Ахры Авидзбы, проходят 5 его охранников – Талех Гасанов, Асалан Гуатижев, Владимир Щербаков, Станислав Кильта и Андрей Локтионов.

Приобретенное оружие они незаконно перевозили и носили на территорию оккупированной Россией грузинской территории. Арсенал хранили в месте, где жил Авидзба – в селе и в Сухумском районе.

У Авидзбы провели обыски

Правоохранители самопровозглашенной республики 4 марта провели там обыск и обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства для радиосвязи.

Обратите внимание! Авидзбе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение месяца.

Авидзба воевал против Украины

Авидзба воевал на Донбассе на стороне боевиков вместе со своим батальоном "Пятнашка". Он – гражданин России, действовал на Донбассе под позывным "Абхаз".