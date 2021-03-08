Щодо Ахри Авідзби та 5 його соратників порушили справу за незаконне придбання, зберігання, перевезення та носіння зброї та боєприпасів. Авідзба раніше керував батальйоном бойовиків на Донбасі.

Про це повідомили у так званому "Міністерстві внутрішніх справ республіки Абхазія". Згоду на порушення кримінальної справи дав прокурор.

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Авідзба та його охоронці незаконно купували зброю

У справі, окрім Ахри Авідзби, проходять 5 його охоронців – Талех Гасанов, Асалан Гуатіжев, Володимир Щербаков, Станіслав Кільта та Андрій Локтіонов.

Придбану зброю вони незаконно перевозили та носили на території окупованої Росією грузинської території. Арсенал зберігали у місці, де жив Авідзба – у селі у Сухумському районі.

У Авідзби провели обшуки

Правоохоронці самопроголошеної республіки 4 березня провели там обшук і виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, а також засоби для радіозв'язку.

Зверніть увагу! Авідзбі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом місяця.

Авідзба воював проти України

Авідзба воював на Донбасі на боці бойовиків разом зі своїм батальйоном "Пятнашка". Він – громадянин Росії, діяв на Донбасі під позивним "Абхаз".