У сепаратистській Абхазії бойовику з окупованого Донбасу Ахрі Авідзбі висунули підозру у незаконному зберіганні зброї. Окупанта вже затримали.

Крім Авідзби, затримали ще 5 людей. Дружина бойовика розповіла, що це його близькі друзі. які теж у 2014 році воювали на Донбасі.

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Що загрожує бойовикам

За незаконне зберігання зброї усім загрожує до 6 років в'язниці.

До речі, раніше за місцем проживання Авідзби знайшли багато озброєння: патрони, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського і іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.

Що відомо про бойовика

Авіздба був командиром батальйону проросійських бойовиків "Пятнашка".

Чоловік є громадянином Росії, має позивний "Абхаз".

Через бойові дії на Донбасі окупанти назвали його "героєм".