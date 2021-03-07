Воевал на Донбассе: в оккупированной Россией Абхазии задержали "героя" боевиков
В сепаратистской Абхазии боевику из оккупированного Донбасса Ахри Авидзби выдвинули подозрение в незаконном хранении оружия. Оккупанта уже задержали.
Источник:"Эхо Кавказа"
Кроме Авидзбы, задержали еще 5 человек. Жена боевика рассказала, что это его близкие друзья. которые тоже в 2014 году воевали на Донбассе.
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Что грозит боевикам
За незаконное хранение оружия всем грозит до 6 лет тюрьмы.
Кстати, ранее по месту жительства Авидзбы нашли много вооружения: патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.
Что известно о боевике
- Авиздба был командиром батальона пророссийских боевиков "Пятнашка".
- Мужчина является гражданином России, имеет позывной "Абхаз".
- Из-за боевых действий на Донбассе оккупанты назвали его "героем".
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