В сепаратистской Абхазии боевику из оккупированного Донбасса Ахри Авидзби выдвинули подозрение в незаконном хранении оружия. Оккупанта уже задержали.

Кроме Авидзбы, задержали еще 5 человек. Жена боевика рассказала, что это его близкие друзья. которые тоже в 2014 году воевали на Донбассе.

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Что грозит боевикам

За незаконное хранение оружия всем грозит до 6 лет тюрьмы.

Кстати, ранее по месту жительства Авидзбы нашли много вооружения: патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.

Что известно о боевике

Авиздба был командиром батальона пророссийских боевиков "Пятнашка".

Мужчина является гражданином России, имеет позывной "Абхаз".

Из-за боевых действий на Донбассе оккупанты назвали его "героем".