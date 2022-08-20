"Хлопок" на территории временно оккупированного Крыма не на шутку испугал россиян. Успехи ВСУ решила отпраздновать и матушка-природа.

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Буря в оккупированной Херсонской области

Над оккупированным Каховским районом пронеслась мощная буря. Безумный ветер и "тяжелые" облака в очередной раз напомнили оккупантам, что сейчас они могут упускать последнюю возможность спасти свою жизнь бегством.

Видео бури в оккупированном Каховском районе:

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты снова направили свои ракеты на Днепропетровщину. Наша система ПВО сработала очень эффективно и сбила вражеские снаряды. Падение обломков российских ракет спровоцировали пожар, также известно о пострадавшем мужчине.

Жители Севастополя сообщают о том, что ПВО российских оккупантов начало очень активно работать. Ранее оккупанты заявляли об "атаке дронов".

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что 24 февраля оккупанты могут совершить новые жестокие и отвратительные преступления. Он также призвал всех быть объединенными и не помогать врагу в реализации его планов по распространению паники и междоусобиц.

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