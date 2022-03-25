Такую информацию сегодня опубликовали в ежедневной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими российской федерации. Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги перегружены,
– говорится в сообщении.
Отметим, что решисты продолжают нести потери среди руководящего состава. В Чернобаевке украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
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