Воины отдельной горно-штурмовой бригады нанесли оккупантам мощный удар. Наши герои не только ликвидировали нескольких врагов, но и забрали много "трофеев".

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Очередная победа

Украинские защитники ликвидировали троих представителей 46-й отдельной бригады оперативного назначения нацгвардии России. Это крупнейшее соединение войск Росгвардии, базирующееся в Чечне.

Кроме того, ВСУ захватили "трофеи": невредимый БТР-80 и оружие – пулеметы, автоматы и снайперскую винтовку Драгунова с боеприпасами.

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