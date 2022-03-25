Воїни окремої гірсько-штурмової бригади завдали окупантам потужного удару. Наші герої не лише ліквідували декількох ворогів, а й захопили багато "трофеїв".

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Чергова перемога

Українські захисники ліквідували трьох представників 46-ї окремої бригади оперативного призначення нацгвардії Росії. Це найбільше з'єднання військ Росгвардії, яке базується в Чечні.

Окрім того, ЗСУ захопили "трофеї": неушкоджений БТР-80 та зброю – кулемети, автомати та снайперську гвинтівку Драгунова з боєприпасами.

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