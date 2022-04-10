Так, согласно данным Генштаба ВСУ, российские захватчики усилили принудительную мобилизацию. Это они делают для того, чтобы увеличить количество своего личного состава.

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Жителей оккупированных территорий мобилизуют принудительно

Российско-оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Луганской области пытаются привлечь к войне больше людей. Для этого они проводят кампанию по принудительной мобилизации в регионе.

Ранее разведка поделилась информацией по мобилизации в России. Так, потенциальные военнослужащие ищут возможности не воевать против Украины. Доходит даже до самоувечья.

Отметим, что за минувшие сутки украинские военные отразили восемь вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Нашим воинам удалось уничтожить четыре танка, восемь единиц бронированной, а также семь – автомобильной техники.

Сами же оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в районе Изюма. Это они хотят сделать, чтобы установить полный контроль над блокадным Мариуполем.

Заметим, что Россия хочет собрать еще 60 тысяч солдат для войны против Украины – смотрите видео: