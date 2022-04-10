Так, згідно з даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники посили примусову мобілізацію. Це вони роблять для того, щоб збільшити кількість свого особового складу.

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Мешканців окупованих територій мобілізують примусово

Російсько-окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Луганської області намагаються залучити до війни більше людей. Для цього вони проводять кампанію примусової мобілізації у регіоні.

Раніше розвідка поділилася інформацією щодо мобілізації в Росії. Так, потенційні військовослужбовці шукають можливості не воювати проти України. Доходить навіть до самокаліцтва.

Зазначимо, що за минулу добу українські військові відбили вісім ворожих атак у Донецькій і Луганській областей. Нашим воїнам вдалося знищити чотири танки, вісім одиниць броньованої, а також сім – автомобільної техніки.

Самі ж окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ у районі Ізюма. Це вони хочуть зробити для того, щоб встановити цілковитий контроль над блокадним Маріуполем.

Зауважимо, що Росія хоче назбирати ще 60 тисяч солдатів для війни проти України – дивіться відео: