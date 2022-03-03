Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Резервистов призывали в январе – феврале 2022 года.

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Следует заметить, что мобилизованные мужчины выражают острое недовольство из-за действий оккупантов.

В Генштабе также подчеркнули, что наряду с этими действиями российские захватчики действуют и в информационном пространстве, распространяя дезинформацию и материалы кремлевской пропаганды.

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