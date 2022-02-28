Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
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Обращение Денисовой
В Горловке местных мирных жителей забирают в добровольцы без какого-либо опыта боевых действий. Поселили в недостроенное девятиэтажное здание без окон. Людей держат без пищевых продуктов, отопления и запрещают покидать помещение.
Сегодня привезли автобус только что поднявшихся из забоя шахтеров. Люди боятся, что будут использованы оккупантом в качестве щита в боях с ВСУ. От отчаяния два человека совершили самоубийство.
Обращаюсь к мировому сообществу усиливать санкционное давление на Российскую Федерацию для прекращения военных действий в Украине и пыток украинского народа,
– говорится в обращении.
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