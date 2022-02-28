Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Обращение Денисовой

В Горловке местных мирных жителей забирают в добровольцы без какого-либо опыта боевых действий. Поселили в недостроенное девятиэтажное здание без окон. Людей держат без пищевых продуктов, отопления и запрещают покидать помещение.

Сегодня привезли автобус только что поднявшихся из забоя шахтеров. Люди боятся, что будут использованы оккупантом в качестве щита в боях с ВСУ. От отчаяния два человека совершили самоубийство.

Обращаюсь к мировому сообществу усиливать санкционное давление на Российскую Федерацию для прекращения военных действий в Украине и пыток украинского народа,

– говорится в обращении.

Важно. Международное гуманитарное право запрещает принудительную мобилизацию. Согласно статье 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.