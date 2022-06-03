Захватчики угрожают гражданским. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 3 июня по поводу российского вторжения.

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На оккупированной Донбассе продолжается принудительная мобилизация

По оперативной информации Генштаба, на Донецком направлении противник сосредотачивал основные усилия в районе города Северодонецк. Россияне ввели в жилых районах восточной части города штурмовые действия под прикрытием огня артиллерии.

Да, агрессор имеет частичный успех на этом направлении. Впрочем, активные боевые действия продолжаются.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на временно оккупированной территории Донбасса продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. Кафиры еще и угрожают местной уголовной ответственностью.

Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины,

– говорится в сообщении.