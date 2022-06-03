Загарбники погрожують цивільним. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 3 червня щодо російського вторгнення.

Головне Розвідка росіян над Запоріжжям, війська Білорусі біля Волині: основне за 100 день війни

На окупованій Донеччині триває примусова мобілізація

За оперативною інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк. Росіяни ввели у житлових районах східної частини міста штурмові дії під прикриттям вогню артилерії.

Так, агресор має частковий успіх на цьому напрямку. Втім, активні бойові дії тривають.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованій території Донеччини триває примусова мобілізація цивільного населення. Окупанти ще й погрожують місцевим кримінальною відповідальністю.

Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, яких вони зазнали у бойових діях проти захисників та захисниць України,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на Донеччині: останні новини

У ніч проти 3 червня російські війська відкривали по Донецькій області вогонь з усіх видів озброєння.

Вони гатили по 14 населених пунктах, пошкоджень зазнали 23 будівлі – 20 будинків та Красногорівський вогнетривкий та Авдіївський коксохімічний заводи. На жаль, унаслідок обстрілів загинули 3 людей, а ще 8 – зазнали поранень.

Як вже зазначалося, на Донбасі зараз тривають запеклі бої. ЗСУ мужньо протистоять російським бійцям та знищують їх. Зокрема, окупанти зазнали втрат біля Лимана. Подібною є ситуація поруч із Сєвєродонецьком.