Такі дані оприлюднили розвідувальні служби Міністерства оборони Великої Британії. Вони зазначили, що у російських збройних сил зберігається динаміка наступальних дій.

До теми В центрі Сєвєродонецька тривають бої, – Генштаб

Росіянам, швидше за все, вдасться контролювати Луганщину, – розвідка

Наразі росіяни утримують ініціативу над українською стороною. Зараз під контролем військ агресора 90% Луганської області. Цілком імовірно, припускає британська розвідка, в найближчі 2 тижні російська армія контролюватиме Луганщину повністю.

Ці тактичні успіхи – ціною втрати ресурсів

Попри це у британському Міноборони зауважили: такі тактичні успіхи даються Росії ціною великих втрат. Кількість знищених ресурсів загарбників – дуже значна. Також допомогло росіянам зосередження сил та вогню в одному місці.

Росіяни втратили вже майже 31 тисячу військових в Україні

Зазначимо, що згідно з повідомленнями українського Генштабу, російська армія за 100 днів вторгнення втратила 30 950 військових в Україні. Лише за добу ця кількість зросла на 100.



Окупанти залишились без 1367 танків, 207 реактивних систем залпового вогню, 210 літаків та 175 гелікоптерів. Також у здобутку наших воїнів – 13 ліквідованих кораблів та катерів, а також понад 530 ворожих безпілотників.

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Ситуація на фронті на Сході України: коротко

Найважча ситуація залишається на Луганщині. В Сєвєродонецьку, 80% якого контролюють росіяни, тривають запеклі бої.

Через ведення бойових дій евакуювати людей з обласного центру Луганщини наразі неможливо. Проте до міста довозять все необхідне.

При цьому вороги продовжують обстрілювати з авіації та артилерії населені пункти. У Лисичанську снарядом вбило жінку.

Є успіхи в нашої армії біля Попасної. Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Росії зазнали значних втрат.

В Інституті вивчення війни припускають, що після значних втрат окупантів в Сєвєродонецьку, в них навряд вистачить сил для загарбання Донеччини.

Варто переглянути: де зараз тривають найважчі бої