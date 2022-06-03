Про це під час телемарафону розповів начальник Лисичанської військової адміністрації Олександр Заїка. Водночас до міста привозять усе необхідне, передає 24 канал.

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Вивезти людей до Лисичанська неможливо

Дістатися до Лисичанська із Сєвєродонецька майже неможливо. Тому що зараз там ідуть запеклі бої. Це майже нереально,

– підкреслив Заїка.

Водночас він додав, що містян намагаються забезпечити продовольством, водою, а також медикаментами. Для цього щоденно з Лисичанська до Сєвєродонецька підвозять гуманітарну допомогу та воду. До окремих районів міста необхідне доставляють співробітники ДСНС. А в самому Сєвєродонецьку працюють волонтери. Вони вже займаються адресною доставкою.

Зі слів начальника військової адміністрації, Сєвєродонецьком ніхто не прогулюється. Мешканці виходять зі сховищ, щоб забрати гуманітарну допомогу та воду. Після цього повертаються назад, адже ризик потрапити під ворожий вогонь дуже високий.

Яка зараз ситуація у Сєвєродонецьку: коротко

Напередодні радник глави Офісу Президента Олексій Арестович поділився приголомшливою новиною. Він зазначив, що у місті ЗСУ буквально загнали ворога у пастку. Тож тепер просто розправляється з ним. Це, до слова, неабияк вразило військове командування Росії.

Оптимістичною заявою поділився глава ОВА Сергій Гайдай. Він підкреслив, що Сєвєродонецьк продовжує триматись. А найважливіше те, що у наших військових високі шанси вибити ворога з нього. І вони можуть це зробити у максимально короткі терміни.

Сергій Гайдай також додав, що 20% території міста – "сіра зона". Що ж стосується здобутків наших військових, то вони теж уже є. Наприклад, вдалося взяти до полону кількох російських окупантів. Вони нам згодяться для обмінного фонду.

Інститут вивчення війни озвучив власний прогноз. Вони передбачають, що в країни-агресорки після запеклих боїв у Сєвєродонецьку просто не залишиться достатньої кількості ресурсів. А це означає, що вони просто не матимуть змоги захопити Донецьку область, хоч і планують це зробити.

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