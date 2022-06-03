За словами голови Луганської обласної військової адміністрації, в Сєвєродонецьку тривають активні бої. У центрі міста окупанти пошкодили 9 будинків.

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Не маючи значних досягнень на фронті, ворог звітує черговими перемогами над цивільною інфраструктурою – б'є по домівках та підприємствах. "Руский мір" в їхньому розумінні – це степ навкруги,

– зазначив Гайдай.

Яких руйнувань завдали окупанти на Луганщині

У Лисичанську постраждали 2 будинки, інфраструктура та 4 автомобілі пожежної частини;

у Гірському зруйновані 16 будинків;

у Золотому – 6;

у Тошківці – 3.

Під час артилерійського обстрілу в Лисичанську зранку 2 червня ворожий снаряд вбив місцеву мешканку.

Окупанти руйнують цивільну інфраструктуру Луганської області / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Де ще росіяни вели обстріл

Окупанти гатили по інфраструктурі та позиціях Збройних Сил України в районах Борівського, Устинівки та Лисичанська. Авіаудару зі штурмової авіації завдали неподалік Мирної Долини.

Під ворожим вогнем опинилися території біля Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

Також відомо, що росіяни намагалися штурмом взяти Метьолкіне та Білогорівку. Спроби окупаційного війська зазнали невдачі, тому вони відійшли на старі позиції.

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Успіхи ЗСУ в області

За минулу добу наші бійці відбили 5 ворожих атак на Луганщині. Під час бою українські військові ліквідували:

5 танків,

3 артилерійських системи,

2 бойові броньовані машини,

3 безпілотники типу "Орлан-10".

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