По словам главы Луганской областной военной администрации, в Северодонецке продолжаются активные бои. В центре города кафиры повредили 9 домов.

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Не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается над очередными победами над гражданской инфраструктурой – бьет по домам и предприятиям. "Русский мир" в их понимании – это степь вокруг,

– отметил Гайдай.

Какие разрушения нанесли кафиры в Луганской области

В Лисичанске пострадали 2 дома, инфраструктура и 4 автомобиля пожарной части;

в Горном разрушены 16 домов;

в Золотом – 6;

в Тошковке – 3.

Во время артиллерийских обстрелов в Лисичанске утром 2 июня вражеский снаряд убил местную жительницу.

Кафиры разрушают гражданскую инфраструктуру Луганской области / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Где еще россияне вели обстрел

Оккупанты били по инфраструктуре и позициям Вооруженных Сил Украины в районах Боровского, Устиновки и Лисичанска. Авиаудара из штурмовой авиации нанесли недалеко от Мирной Долины.

Под вражеским огнем оказались территории возле Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.

Также известно, что россияне пытались штурмом взять Метелкино и Белогоровку. Попытки оккупационного войска потерпели неудачу, поэтому они отошли на старые позиции.

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Успехи ВСУ в области

За минувшие сутки наши бойцы отбили 5 вражеских атак в Луганской области. Во время боя украинские военные ликвидировали:

5 танков,

3 артиллерийских системы,

2 боевые бронированные машины,

3 беспилотника типа "Орлан-10".

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