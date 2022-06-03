2 червня на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили п’ять атак ворога, знищили п'ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони збили три безпілотники типу "Орлан-10". На інших напрямках російські окупанти теж зазнали відчутних втрат.

Варте уваги Після втрат у Сєвєродонецьку навряд чи Росія має сили для загарбань у Донецькій області, – ISW

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива.

Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції.

Сєвєродонецький напрямок

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ.

Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

Лиманський напрямок

На цьому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.

Силами штурмової та армійської авіації ворог завдав авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського та Доломітного.

Слов'янський напрямок

На Слов’янському напрямку ворог концентрується, зокрема, на інженерному обладнанні позицій.

Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами сил оборони втрат відійшов.

Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами військової авіації.

Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших.

Попаснянський напрямок

Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу. Для цього ворог поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території Росії.

Також з метою зниження наступального потенціалу наших військ, російські окупанти здійснюють обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню

Харківський напрямок

На цьому напрямку ворог активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій сил оборони України.

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина.

Криворізький напрямок

На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.

Сіверський напрямок

Тут противник активних дій не проводив. Водночас завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області.

Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород.

Волинській та Подільський напрямок

На цьому напрямку основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджені на посиленні охорони державного кордону. Одночасно, відбувається ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах.

Залишається загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі.

Дивіться відео про 100 днів війни