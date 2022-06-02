Відповідну інформацію президент розповів 2 червня. Про це він сказав під час щоденного вечірнього звернення.
Важливо Промзона Сєвєродонецька під контролем українських військових, – ОП
У Сєвєродонецьку ЗСУ мають успіхи
Володимир Зеленський ввечері 2 червня пояснив, що ситуація на Донбасі протягом доби суттєво не змінилась.
Маємо певні успіхи в боях в Сєвєродонецьку, та ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч – Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато міст, де така потужна атака Росії,
– пояснив президент.
Володимир Зеленський зауважив, що:
- російська армія застосовує всі наявні у неї збройні можливості та взагалі не рахує людей;
- особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали в свою армію на раніше окупованій території Донбасу.
Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих "мобілізованих",
– пригадав Володимир Зеленський.
Пояснив, що чим довше триває війна, тим більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує в свою історію.
Росія безглуздо обстрілює Україну
Продовжуються абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей, зокрема Чернігівської. Були завдані удари по Миколаєву, по Харкову, по Харківській області,
– пояснив президент.
Додав, що вся тимчасово окупована територія України зараз – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність.
Володимир Зеленський пояснив, що Україна працює над новими санкціями проти Росії, щоб позбавити її всіх елементів сучасної економіки.
Ситуація в Сєвєродонецьку: основне
- Російські окупанти вирішили захопити Сєвєродонецьк, адже це обласний центр. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, що Росія домагається його захоплення, щоб отримати хоч якусь "перемогу".
- У Генеральному штабі Збройних Сил України пояснили, що ввечері 2 червня ситуація в місті була складною. Адже окупанти намагаються штурмом взяти території. Натомість наші Збройні Сили протистоять ворогу.
- Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, що у місті відбуваються вуличні бої. Ворог хоче оточити наших воїнів. Проте у Генштабі додали, що захисники міста мають бути готовими до різного розвитку подій. Їм не давали наказу відходити.
- 1 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти на 80% захопили Сєвєродонецьк. Однак ЗСУ провели пробні контратаки та взяли у полон 6 росіян. Посадовець запевнив, що наразі місто не впало – 20% є "сірою зоною".
Нічне звернення Зеленського за 2 червня: дивіться відео