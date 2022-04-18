Он был демонтирован еще летом 2015 года. Впрочем, сейчас оккупанты решили вернуть его обратно. Об этом свидетельствует сообщение коллаборанта Геннадия Малюкова.

Заметьте Россия все еще не покидает попыток выйти на границы Херсона, обстреливает Николаев и Александровку

В оккупированном Геническе россияне устанавливают памятник Ленину

Сначала он опубликовал фото, на котором видны части лидера большевистской партии у здания бывшей РГА, где он когда-то стоял.

Впоследствии добавил кадр уже с готовым сооружением.

Памятник Ильичу установлен,

– написал коллаборант.



Памятник Ленину в Геническе / Фото с фейсбука Геннадия Малюкова

Это прокомментировал первый заместитель председателя облсовета Херсона Юрий Соболевский . По его словам, орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое – красные флаги и памятники советской поры.

Мотив их абсолютно прозрачный – пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения… Поэтому шоу "back in the ussr" будет продолжаться до освобождения нашей области ВСУ,

– написал он.