Його демонтували ще влітку 2015 року. Втім, зараз окупант вирішив повернути його назад. Про це свідчить допис колаборанта Геннадія Малюкова.

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В окупованому Генічеську росіяни встановлюють пам'ятник Леніну

Спершу він опублікував фото, на якому видно частини лідера більшовицької партії біля будинку колишньої РДА, де він колись стояв.

Згодом додав кадр вже з готовою спорудою.

Пам'ятник Іллічу встановлено,

– написав колаборант.



Зліплений назад пам'ятник Леніну у Генічеську / Фото з фейсбуку Геннадія Малюкова

Це прокоментував перший заступник голови облради Херсона Юрій Соболевський. За його словами, орки на Херсонщині продовжують свої експерименти з переміщення у минуле – червоні прапори та пам'ятники радянської доби.

Мотив їх абсолютно прозорий – намагаються паразитувати на ностальгічних настроях населення… Тому шоу "back in the ussr" продовжуватиметься аж до визволення нашої області ЗСУ,

– написав він.

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