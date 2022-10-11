По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, приспешники Путина собираются изрядно обогатиться за счет фактического разграбления временно оккупированного Юга. Ведь благодаря "национализации" они установят непосредственный контроль над бизнесом и смогут получать доходы от него без каких-либо инвестиций.

Смотрите также На Херсонщине оккупанты пытают местных за проукраинскую позицию, отбирают автомобили и жилье

В случае же деоккупации частей Херсонской и Запорожской области захватчики планируют размародерить предприятия и вывезти в Россию все, что только смогут.

Имущество перейдет российским олигархическим кланам

В начале октября представители оккупационных администраций начали формирование списков всех крупных предприятий на захваченных частях Юга . Под "национализацию" попали все порты, заводы, элеваторы, банковские структуры и т.д.

. Под "национализацию" попали все порты, заводы, элеваторы, банковские структуры и т.д. Впрочем, если собственность украинских финансовых учреждений, по замыслу оккупантов, должна просто "раствориться" под брендами российских банков, то с остальными предприятиями ситуация совсем другая.

После "национализации" контроль над прибыльными предприятиями планируют передать приближенным к Путину олигархам . Убыточный же бизнес в Кремле собираются продать на аукционах.

. Убыточный же бизнес в Кремле собираются продать на аукционах. Для того чтобы понять, смогут ли предприятия приносить новому "собственнику" доходы, олигархи уже отправили на Херсонщину и Запорожье экспертов для проведения срочного аудита.

Фактически же друзья Путина смогут бесплатно захватить себе украинское имущество на десятки миллиардов долларов и пользоваться им, зарабатывая деньги, без каких-либо вложений. Так как им не придется платить деньги в российский бюджет за "покупку" компаний, они не будут вкладывать ни копейки в развитие предприятий. Зато будут получать прибыль за продажу произведенной продукции.

Кроме того, к "национализации" уже готовят все автозаправки. Захватчики постепенно закрывают каждую АЗС для проведения инвентаризации и оценки имущества. Всю сеть станций, которая находится на временно оккупированных территориях, Путин планирует распределить между российскими компаниями. То же самое происходит с компаниями из сферы телекоммуникаций.

К теме Это же не ЮКОС: Зеленский отреагировал на попытки России перевести ЗАЭС в "свою собственность"

Мелкий бизнес "отжимают" ФСБшники и российские офицеры

Украсть захватчики собираются не только крупные компании вместе с их имуществом, но и средний, и даже малый частный бизнес. "Администрация" оккупированных регионов инициировала тотальную проверку предпринимателей.

ФСБшники и представители власти собираются проверить каждого жителя на временно захваченных городах на предмет российской регистрации и получения лицензии на торговлю или предоставление услуг. Все, кто не станет частным предпринимателем по законам России, может лишиться бизнеса. Ведь его также включают в списки на "национализацию".

Фактически же украденный у обычных украинцев бизнес будут делить между собой офицеры российского минобороны и ФСБшники, поскольку олигархическим кланам не интересны мелкие предприятия.