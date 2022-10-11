За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, поплічники Путіна збираються неабияк збагатитися за рахунок фактичного розграбування тимчасово окупованого Півдня. Адже завдяки "націоналізації" вони встановлять безпосередній контроль над бізнесом та зможуть отримувати прибутки від нього без якихось інвестицій.

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У випадку ж деокупації частин Херсонської та Запорізької області загарбники планують розмародерити підприємства та вивезти до Росії все, що тільки зможуть.

Майно перейде російським олігархічним кланам

На початку жовтня представники окупаційних адміністрацій почали формування списків всіх великих підприємств на захоплених частинах Півдня . Під "націоналізацію" потрапили всі порти, заводи, елеватори, банківські структури тощо.

. Під "націоналізацію" потрапили всі порти, заводи, елеватори, банківські структури тощо. Втім, якщо власність українських фінансових установ, за задумом окупантів, має просто "розчинитися" під брендами російських банків, то з іншими підприємствами ситуація геть інша.

Після "націоналізації" контроль над прибутковими підприємствами планують передати наближеним до Путіна олігархам . Той бізнес, який є збитковим, у Кремлі збираються продати на аукціонах.

. Той бізнес, який є збитковим, у Кремлі збираються продати на аукціонах. Для того, аби зрозуміти, чи зможуть підприємства приносити новому "власнику" прибутки, олігархи вже відправили на Херсонщину та Запоріжжя експертів для проведення термінового аудиту.

Фактично ж друзі Путіна зможуть безкоштовно загарбати собі українського майна на десятки мільярдів доларів та користуватися ним, заробляючи гроші, без жодних вкладень. Бо їм не доведеться платити гроші в російський бюджет за "купівлю" компаній, вони не вкладатимуть ані копійки у розвиток підприємств. Зате отримуватимуть прибутки за продаж виготовленої продукції.

Крім того, до "націоналізації" вже готують всі автозаправки. Загарбники поступово закривають кожну АЗС для проведення інвентарізації та оцінки майна. Всю мережу станцій, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях, Путін планує розподілити між російськими компаніями. Те ж саме відбувається з компаніями зі сфери телекомунікацій.

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Дрібний бізнес "віджиматимуть" ФСБшники та російські офіцери

Викрасти загарбники збираються не лише великі компанії разом із їх майном, але й середній та навіть малий приватний бізнес. "Адміністрація" окупованих регіонів ініціювала тотальну перевірку підприємців.

ФСБшники та представники "влади" збираються перевірити кожного жителя на тимчасово захоплених містах на предмет російської реєстрації та отримання ліцензії на торгівлю чи надання послуг. Всі, хто не стане приватним підприємцем за законами Росії, може втратити бізнес. Адже його також включають до списків на "націоналізацію".

Фактично ж вкрадений у звичайних українцев бізнес ділитимуть між собою офіцери російського міноборони та ФСБшники, оскільки олігархічним кланам не цікаві "дрібні" підприємства.