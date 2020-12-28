В оккупированном Крыму 28 декабря задержали общественного журналиста Вилена Темерьянова. Силовики принудительно вывели мужчину из дома.

Темерьянова задержали в поселке Вольное Джанкойского района, сообщает "Крымская солидарность". Мужчину повезли в Симферополь.

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Жена журналиста рассказала, что полицейские даже не представили документы, заявив, что "в суде все расскажут".

Почему задержали журналиста

В прокуратуре Автономной Республики Крым отметили, что мужчину незаконно задержали за якобы организацию массового мероприятия.

Поэтому уже начали уголовное производство относительно незаконного лишения свободы. За такие действия оккупанты могут получить 5 лет заключения.

Преследование украинцев в Крыму

Россия преследует 134 украинца. Все по политическим мотивам.

Незаконное заключение отбывают 112 украинцев, среди них – 78 крымских татар.

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