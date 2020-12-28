В окупованому Криму 28 грудня затримали громадського журналіста Вілена Темерьянова. Силовики примусово вивели чоловіка з дому.

Темерьянова затримали у селищі Вільне Джанкойського району, повідомляє "Кримська солідарність". Чоловіка повезли у Сімферополь.

Читайте також В окупованому Криму тріснула 55-метрова копія Кримського мосту: фото

Дружина журналіста розповіла, що поліцейські навіть не представили документи, заявивши, що "в суді все розкажуть".

Чому затримали журналіста

У прокуратурі Автономної Республіки Крим наголосили, що чоловіка незаконно затримали за нібито організацію масового заходу.

Через це вже розпочали кримінальне провадження щодо незаконного позбавлення волі. За такі дії окупанти можуть отримати 5 років ув'язнення.

Переслідування українців у Криму

Росія переслідує 134 українців. Все через політичні мотиви.

Незаконне ув'язнення відбувають 112 українців, серед них – 78 кримських татар.

Читайте також Інтерпол не розшукує підозрюваних у військових злочинах в Криму: чому