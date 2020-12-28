В окупованому Криму незаконно затримали журналіста
В окупованому Криму 28 грудня затримали громадського журналіста Вілена Темерьянова. Силовики примусово вивели чоловіка з дому.
Темерьянова затримали у селищі Вільне Джанкойського району, повідомляє "Кримська солідарність". Чоловіка повезли у Сімферополь.
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Дружина журналіста розповіла, що поліцейські навіть не представили документи, заявивши, що "в суді все розкажуть".
Чому затримали журналіста
У прокуратурі Автономної Республіки Крим наголосили, що чоловіка незаконно затримали за нібито організацію масового заходу.
Через це вже розпочали кримінальне провадження щодо незаконного позбавлення волі. За такі дії окупанти можуть отримати 5 років ув'язнення.
Переслідування українців у Криму
- Росія переслідує 134 українців. Все через політичні мотиви.
- Незаконне ув'язнення відбувають 112 українців, серед них – 78 кримських татар.
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