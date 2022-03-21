В ведомстве отметили, что целью таких казачих парамилитарных образований должно стать "несение государственной или иной казачьей службы" в отдельных районах Крыма.

Читайте также Россия может привлечь к войне около 1 800 детей из "Юнармии Крыма"

Назначение казачьих отрядов

По законам страны-оккупанта "о государственной службе российского казачества", такие образования призваны в частности "организовывать военно-патриотическое воспитание призывников и их подготовку к военной службе в рф и вневойсковую подготовку членов казацких обществ во время их пребывания в запасе"; "участвовать в охране общественного порядка, защите государственной границы рф, борьбе с терроризмом".

Учитывая, что российская армия несет огромные потери в войне с Украиной, именно так называемые "казачьи подразделения" могут рассматриваться как оперативный резерв для пополнения воинских частей, или же на них могут возлагаться функции подразделений по поддержанию "порядка",

– отметили в ведомстве.

Украинцы должны держаться подальше от таких отрядов

В представительстве призвали украинцев во временно оккупированном Крыму не принимать участия в подобных образованиях и избегать сотрудничества с любыми милитарными или парамилитарными организациями на территории рф или во временно оккупированном Крыму.

"Это позволит вам не принимать участия в войне против Украины, не быть соучастниками военных преступлений без срока давности и предотвратить риски для собственной жизни и здоровья", – отметили в ведомстве.