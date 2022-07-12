В Крыму избили российского военного с Z-свастикой

Инцидент произошел в городе Судак на юго-востоке оккупированного Крыма. Там неизвестные избили российского военнослужащего из-за символики "Z". Об этом заявил представитель оккупантов, так называемый "советник главы Крыма по информационной политике" Олег Крючков в комментарии одному из росСМИ.

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Неизвестные в Судаке избили военнослужащего контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z,

– заявил он.

На российского военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной, нападавших якобы было трое. Причиной потасовки стала символика "Z".

По словам Крючкова, парень написал заявление в полицию, и этим уже занимается МВД. Нападающих разыскивают. Кроме того, пообещал, что реакция будет очень жесткой.

В этом отношении высказался и вице-спикер мосгордумы Андрей Медведев. Он заметил, что в результате нападения пострадала группа российских военных. оккупанты обвиняют в этом крымских татар.

Чиновник считает, что оккупационным властям Крыма следует разобраться с "настроениями" в городе в отношении российских захватчиков.

Заметьте: 11 июля представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что во временно оккупированном Крыму разворачивается движение сопротивления россиянам "Желтая лента".

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