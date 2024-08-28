Из-за аварии на водопроводе в районе села Прибрежное без воды осталась Евпатория. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на пресс-службу предприятия захватчиков "Вода Крыма".

Читайте также В крымской Феодосии бушует масштабный лесной пожар: более сотни человек эвакуировали

В Крыму массово отключают воду

Сообщается, что давление в городской системе снижено, а жители верхних этажей многоэтажек остались без воды. По данным предприятия, работы планируется завершить до 20:00.

Кроме Евпатории, была ограничена подача воды в Симферополе, поселке Мирное и Солнечногорское, а также в Алуште, Джанкое, Керчи, Армянске, поселке Привольное и в Феодосии.

К слову, на днях в Крыму уже были проблемы с электроэнергией. Во временно оккупированном Севастополе днем 26 августа начал исчезать свет. После этого количество районов, которые остались без электроснабжения, неуклонно росло.

В Севастопольэнерго тогда утверждали, что якобы произошло "технологическое нарушение".