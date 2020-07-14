У берегов оккупированного Крыма волонтеры Центра спасения морских млекопитающих находят выброшенных детенышей дельфинов. У всех них – ножевые ранения на теле.

Как сообщается на странице Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Беззаботное море", накануне они пытались спасти самца азовки (представитель китообразных – 24 канал) с колото-резаными ранами. Учитывая расположение, форму и глубину пореза, дельфина ранил человек.

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Волонтеры отметили, что начали находить детенышей дельфинов с порезами с тех пор, как начался сезон рождения и вскармливания животных. К тому же, этот период совпадает с сезоном промысла рыбы.

Например 29 июня детеныша азовки обнаружили в акватории Балаклавы. При осмотре волонтеры увидели разрез под грудным плавником. Линейная форма раны и ровные края указывали на то, что порез сделали острым плоским колюще-режущей оружием.

2 июля волонтеры нашли еще одного детеныша азовки с такими же ранениями.

Порезы на теле дельфинов в Крыму / Фото фейсбук-страница Serene Sea

В Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих отмечают, что детеныши дельфинов находились в хорошей физической форме и вовсе не были истощены.

Поэтому именно ранения и связанные с ними повреждения тканей и кровотечение привели к смерти животных. Волонтеры отмечают, что получить такие раны случайно дельфины не могли.

Кто может быть причастен к гибели животных

Сейчас говорится, что рыбаки – единственные, кто тесно контактировали с этим видом дельфинов. Именно они могли нанести повреждения во время того, как выбирали улов из своих сетей.

Раненый дельфин / Фото фейсбук-страницы Serene Sea