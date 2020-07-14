Біля берегів окупованого Криму волонтери Центру порятунку морських ссавців знаходять викинутих дитинчат дельфінів. У всіх них – ножові поранення на тілі.

Як повідомляється на сторінці Центру вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне море", напередодні вони намагалися врятувати самця азовки (представник китоподібних – 24 канал) з колото-різаними ранами. Враховуючи розташування, форму і глибину порізу, дельфіна поранила людина.

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Волонтери зауважили, що почали знаходити дитинчат дельфінів з порізами відколи розпочався сезон народження і вигодовування тварин. До того ж цей період збігається з сезоном промислу риби.

Наприклад, 29 червня дитинча азовки виявили в акваторії Балаклави. Під час огляду волонтери побачили розріз під грудним плавцем. Лінійна форма рани і рівні краї вказували на те, що поріз зробили гострою плоскою колючо-ріжучою зброєю.

2 липня волонтери знайшли ще одне дитинча азовки з такими ж пораненнями.



Порізи на тілі дельфінів у Криму / Фото фейсбук-сторінка Serene Sea

У Центрі вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців відзначають, що дитинчата дельфінів перебували в хорошій фізичній формі і зовсім не були виснажені.

Відтак саме поранення, і пов'язані з ними ушкодження тканин та кровотеча призвели до смерті тварин. Волонтери наголошують, що отримати такі рани випадково дельфіни не могли.

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Наразі мовиться, що рибаки – єдині, хто тісно контактували з цим видом дельфінів. Саме вони могли завдати ушкодження під час того, як вибирали улов зі своїх сіток.



Поранений дельфін / Фото фейсбук-сторінка Serene Sea