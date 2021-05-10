В оккупированном Симферополе конфликт между одноклассниками перерос в настоящую резню. 15-летний школьник получил ранение в живот и сейчас находится в реанимации.

Подростка прооперировали. Как пишут российские СМИ, родители пострадавшего пока не знают деталей инцидента, ведь постоянно находятся возле сына.

Читайте также Выпил водку на кладбище: под Одессой 6-летнего мальчика госпитализировали с сильным отравлением

Состояние парня стабильно тяжелое

Состояние – стабильно тяжелое, уже прооперировали. Возможно, в ближайшее время из реанимации переведут в хирургию. Врачи говорят, что ситуация улучшается, но необходимо постоянное наблюдение,

– рассказал отец раненого парня.

Ранее в соцсетях распространяли информацию, что раненый парень занимался спортом и у него не одно, а несколько ножевых ранений. Вроде бы в конфликт с ним вступили сразу трое одноклассников. Личности всех участников установили.

Оккупационные правоохранительные органы говорят, что ссора – бытовая

Представители оккупационных правоохранительных органов утверждают, что "спор был бытовым", мол, жизни и здоровью парня ничего не угрожает.