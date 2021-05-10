Недетские разборки: в оккупированном Крыму школьник получил ножевое ранение от одноклассников
В оккупированном Симферополе конфликт между одноклассниками перерос в настоящую резню. 15-летний школьник получил ранение в живот и сейчас находится в реанимации.
Источник:Крым.Реалии
Подростка прооперировали. Как пишут российские СМИ, родители пострадавшего пока не знают деталей инцидента, ведь постоянно находятся возле сына.
Читайте также Выпил водку на кладбище: под Одессой 6-летнего мальчика госпитализировали с сильным отравлением
Состояние парня стабильно тяжелое
Состояние – стабильно тяжелое, уже прооперировали. Возможно, в ближайшее время из реанимации переведут в хирургию. Врачи говорят, что ситуация улучшается, но необходимо постоянное наблюдение,
– рассказал отец раненого парня.
Ранее в соцсетях распространяли информацию, что раненый парень занимался спортом и у него не одно, а несколько ножевых ранений. Вроде бы в конфликт с ним вступили сразу трое одноклассников. Личности всех участников установили.
Оккупационные правоохранительные органы говорят, что ссора – бытовая
Представители оккупационных правоохранительных органов утверждают, что "спор был бытовым", мол, жизни и здоровью парня ничего не угрожает.
Поделиться новостью