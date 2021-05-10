В окупованому Сімферополі конфлікт між однокласниками переріс у справжню різанину. 15-річний школяр отримав поранення у живіт і зараз перебуває у реанімації.

Підлітка прооперували. Як пишуть російські ЗМІ, батьки потерпілого поки не знають деталей інциденту, адже постійно перебувають біля сина.

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Стан хлопця – стабільно важкий

Стан – стабільно важкий, вже прооперували. Можливо, найближчим часом з реанімації переведуть в хірургію. Лікарі кажуть, що ситуація поліпшується, але необхідно постійне спостереження,

– розповів батько пораненого хлопця.

Раніше у соцмережах поширювали інформацію, що поранений хлопець займався спортом і в нього не одне, а кілька ножових поранень. Начебто у конфлікт з ним вступили одразу троє однокласників. Особи усіх учасників встановили.

Окупаційні правоохоронні органи кажуть, що сварка – побутова

Представники окупаційних правоохоронних органів стверджують, що "суперечка була побутовою", мовляв, життю та здоров'ю хлопця нічого не загрожує.