Россияне клеят больше рекламы службы в армии, но это не помогает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "АТЕШ".

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У россиян плохие дела с мобилизацией на Херсонщине

Агент движения "АТЕШ" из военного комиссариата оккупированной Херсонщины в Геническе сообщает, что администрация области недовольна ходом мобилизации. По его данным, захватчики негласно требуют усилить призыв, чтобы улучшить статистику.

Пропаганда в виде билбордов и рекламы должна была привлечь добровольцев. Однако реальность другая – желающих служить почти нет. Более того, в регионе усиливается сопротивление: количество диверсий растет, а местные власти не знают, как на это повлиять.

Мы призываем жителей временно оккупированных территорий избегать мобилизации и передавать нам любую информацию о подобных мероприятиях. Присоединяйтесь к движению "АТЕШ" и сделайте свой вклад в борьбу с оккупантами!

– отметили в "АТЕШ".