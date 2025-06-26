Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Что известно о планах Путина по военной логистике на ВОТ

В Центре национального сопротивления отметили, что правительство России по приказу Владимира Путина должно подготовить предложения по использованию земель временно оккупированных территорий Украины под логистические центры, железную дорогу и другие объекты для обеспечения армии оккупантов.

Оккупированные регионы – ресурс для войны, а не "освобожденные" территории. Москва уничтожает города, а теперь – грабит и подминает инфраструктуру под войну,

– говорится в заметке.

В ЦНС отметили, что оккупация – это контроль над территорией и логистикой для продолжения войны как против Украины, так и против всего свободного мира.

Обратите внимание! В Центре национального сопротивления призвали украинцев на ВОТ сообщать о враге в чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.