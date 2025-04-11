Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о "суде" над украинкой в Запорожской области

По версии захватчиков, с мая по сентябрь 2023 года уроженка села Новоукраинка Каменско-Днепровского района в Запорожской области, которое сейчас находится под вражеской оккупацией, систематически оказывала финансовую помощь украинским военным формированиям. Рублем она поддерживала деятельность, "направленную против безопасности России".

В так называемой "прокуратура Крыма", которая поддержала обвинение против женщины, отметили, что через мобильное приложение жительница Новоукраинки перевела от имени свекрови 6 тысяч рублей (2,4 тысячи гривен) на счета иностранного банка.

Средства шли на "поддержку обеспечения украинских вооруженных формирований". В одном из них, как пишут россияне, служит ее сын.

Российские захватчики цинично признали украинку "виновной в государственной измене". Ее отправили в одну из колоний, где она "должна провести" 14 лет.

Справочно! Подобными "судами" оккупанты нарушают международное право. Сейчас украинское правовое поле не признает созданные незаконные оккупационные структуры, в том числе и "суды" на ВОТ, а затем и не признает местные "документы".