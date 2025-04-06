Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что действия россиян на ВОТ связаны с российскими паспортами. Однако даже они могут не защитить граждан.

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Как отключение связи связано с российским паспортом

По словам корреспондента из Запорожья, фейковое оккупационное правительство Запорожской области сообщило об "изменениях" в законодательстве России, которые регулируют мобильную связь. Так, оккупанты начали ее массово отключать на ВОТ.

Россияне требуют от граждан, которые покупали российские сим-карты на украинский паспорт, идти и переоформлять их на российский. А у кого его нет – также идти переоформлять под личность "иностранного" гражданина,

– подчеркнул он.

Корреспондент из Запорожья добавил, что когда враг оккупировал украинские территории, он массово уничтожал украинскую связь. Чтобы люди не потеряли его с родными, они были вынуждены вставать в длинные очереди, чтобы взять российские сим-карты. Теперь они оказались в сложной ситуации.

"Даже тем, кто уже пошел переоформлять, не включают связь. Существует огромное количество жалоб на действия оккупационной администрации", – отметил он.

К слову, еще в 2023 году "Минцифры дали поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов". На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей ведут незаконную деятельность операторы "МирТелеком" и "+7Телеком".