Местное российское издание фэнтезийных историй "РИА Новости" ссылается на слова российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет 24 канал. Он заявил, что "Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов ".

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Что известно

Согласно признанию министерства, сегодня на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей ведут незаконную деятельность операторы "МирТелеком" и "+7Телеком".

В так называемой "ДНР" работает "Республиканский оператор связи", являющийся продуктом бренда "Феникс".

А террористическое формирование "ЛНР" обслуживает компания "Лугаком" и ее мобильный оператор "Мобильные коммуникационные системы".

В настоящее время организована работа по мониторингу качества мобильной связи, сбору обратной связи от жителей. Тарифы сейчас на уровне общероссийских,

– говорит оккупант Чернышенко.

Пока никаких деталей об этом нет. Вероятно, новая компания будет использовать украденное у украинских мобильных операторов оборудование, в том числе антенны, а на замену поврежденному привезет свое.