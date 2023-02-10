Місцеве російське видання фентезійних історій "РІА Новості" посилається за слова російського віцепрем'єра Дмітрія Чєрнишенко, пише 24 канал. Він заявив, що "Мінцифри дали доручення створити єдиного оператора мобільного зв'язку, який покриватиме території чотирьох нових суб'єктів".

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Що відомо

Згідно з зізнанням міністерства, сьогодні на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей провадять незаконну діяльність оператори "МірТелеком" і "+7Телеком".

У так званій "ДНР" працює "Республіканський оператор зв'язку", що є продуктом бренду "Фенікс".

А терористичне формування "ЛНР" обслуговує компанія "Лугаком" і її мобільний оператор ""Мобільні комунікаційні системи".

Наразі організовано роботу з моніторингу якості мобільного зв'язку, збору зворотного зв'язку від жителів. Тарифи зараз на рівні загальноросійських,

– каже окупант Чєрнишенко.

Наразі ніяких деталей про це немає. Імовірно, нова компанія використає вкрадене в українських мобільних операторів обладнання, зокрема антени, а на заміну пошкодженому завезе своє.