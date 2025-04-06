Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що дії росіян на ТОТ пов'язані з російськими паспортами. Однак навіть вони можуть не захистити громадян.

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Як відключення зв'язку пов'язане з російським паспортом

За словами кореспондента із Запоріжжя, фейковий окупаційний уряд Запорізької області повідомив про "зміни" в законодавстві Росії, які регулюють мобільний зв'язок. Так, окупанти почали його масово відключати на ТОТ.

Росіяни вимагають від громадян, які купували російські сім-карти на український паспорт, іти і переоформляти їх на російський. А в кого його немає – також іти переоформляти під особистість "іноземного" громадянина,

– наголосив він.

Кореспондент із Запоріжжя додав, що коли ворог окупував українські території, він масово знищував український зв'язок. Щоб люди не втратили його з рідними, вони були змушені вставати у довгі черги, щоб взяти російські сім-карти. Тепер вони опинились у складній ситуації.

"Навіть тим, хто вже пішов переоформляти, не вмикають зв'язок. Існує величезна кількість скарг на дії окупаційної адміністрації", – зазначив він.

До слова, ще у 2023 році "Мінцифри дали доручення створити єдиного оператора мобільного зв'язку, який покриватиме території чотирьох нових суб'єктів". На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей провадять незаконну діяльність оператори "МірТелеком" і "+7Телеком".