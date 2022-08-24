Некоторым из них везет, и они оказываются в плену ВСУ. Родственники именно таких пленников пытались провести митинг в оккупированном Луганске.

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Митинг разогнали

По данным украинских сил, такой митинг оккупанты разогнали.

Жены и матери мобилизованных в армию врага солдат требовали от оккупационной администрации ответа на переговоры, чтобы вернуть мужчин домой. Но для захватчиков жизнь мобилизованных украинцев ничего не стоит. Поэтому россияне не только разогнали митинг, но и пригрозили женщинам последствиями, если они попытаются организовать его снова.

российские оккупанты до сих пор проводят принудительную мобилизацию мужчин с временно оккупированных территорий. Их без опыта и подготовки бросают на огневые позиции ВСУ. Аммуниции им тоже не дают. Фактически их посылают намеренно на смерть, чтобы спровоцировать на захваченных регионах ненависть к Украине.

Чтобы избежать этого и спасти жизнь, украинцам нужно эвакуироваться всеми возможными способами из временно оккупированных регионов и не становиться для оккупантов живым щитом или ресурсом для пропаганды.

Как россия использует "мобилизованных"

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказывала, что только в Луганской области 55% таких насильственно мобилизованных стали "пушечным мясом". Их насильственно записали в ряды их бандформирований.

Также Верещук рассказывала, что в квазиреспубликах россияне привлекают к войне даже подростков и пожилых людей. русским захватчикам безразлично человеческие жизни. Одни, чтобы преподносить снаряды, другие, чтобы варить есть. Старшие мужчины много лет не держали оружие в руках, не умеют им пользоваться и точно при первых же ударах погибнут.

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