Об этом написала вице-премьер Ирина Верещук. Она отметила, что 20 сентября несколько изданий распространили новости со лживыми заголовками, что якобы правительство будет сотрудничать с оккупационными властями.

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"Если не считать абсурдность заголовка, то поражает дешевизна поведения некоторых журналистов. Именно дешевизна", – написала Верещук.

В Украине идет информационная война

Вице-премьер обратилась к авторам новостей о сотрудничестве с врагом. Она считает, что такой запрос для журналистов поступил от политиков.

Обращаясь к авторам этих заголовков, скажу так: политики, которые попросили вас это написать, политически уже мертвы, и я им сочувствую. Обращаясь к нормальным СМИ, прошу не распространять такие лживые заголовки в условиях информационной войны с настоящим врагом, – подчеркнула Верещук.

Опровержение слухов о конфликтах от Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал официальное заявление и заверил, что нет никаких конфликтов с Владимиром Зеленским. Подчеркнули, что Силы обороны под руководством президента преследуют общую цель – бить оккупантов и освобождать территории.

"Мы руководствуемся принципом единоначалия и не допускаем внутри военного коллектива расколов", – написали в Генштабе.

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