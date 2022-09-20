Про це написала віцепрем'єрка Ірина Верещук. Вона зазначила, що 20 вересня кілька видань поширили новини з брехливими заголовками, що нібито Уряд співпрацюватиме з окупаційними владами.

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"Якщо не брати до уваги абсурдність заголовка, то вражає дешевизна поведінки деяких журналістів. Саме дешевизна", – написала Верещук.

В Україні триває інформаційна війна

Віцепрем'єрка звернулася до авторів новин про співпрацю з ворогом. Вона вважає, що такий запит для журналістів надійшов від політиків.

Звертаючись до авторів цих заголовків, скажу так: ті політики, які попросили вас це написати, політично вже мертві, і я їм співчуваю. Звертаючись до нормальних ЗМІ, прошу не розповсюджувати такі брехливі заголовки в умовах інформаційної війни зі справжнім ворогом, – наголосила Верещук.

Спростування чуток про конфлікти від Генштабу

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував офіційну заяву і запевнив, що не має жодних конфліктів з Володимиром Зеленським. Наголосили, що Сили оборони під керівництвом президента мають спільну мету – бити окупантів та звільняти території.

"Ми керуємося принципом єдиноначальності й не допускаємо всередині військового колективу розколів", – написали у Генштабі.

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