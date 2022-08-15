У соцмережах поширюють різні вкиди про конфлікт між Валерієм Залужним та Володимиром Зеленським. Більшість з них стосуються рейтингів популярності та "зняття" Залужного з посади.

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Маркуса стривожило, що цю тему підхопили навіть кадрові офіцери, то ж він вирішив пояснити, чому така інформація є вкидом.

Конфлікт намагаються спровокувати російські агенти

Україна воює з росією і на військовому, і дипломатичному рівнях. Тому Залужний своєю діяльністю доповнює рейтинг Зеленського і навпаки.

Якщо будь-хто з них піде у відкритий конфлікт один з одним – втратять обидві державні інституції, причому втратять катастрофічно. Це настільки очевидно, що я впевнений щодо розуміння наслідків обома сторонами. Тому я не вірю, що будь-хто з них бажає цього конфлікту або розглядає подібну можливість,

– заявив Маркус.

Так званий конфлікт намагаються будь-яким способом спровокувати російські агенти. За словами Маркуса, деякі чиновники і політичні діячі мають у цьому власні інтереси. Тому й створюють відповідний інформаційний фон.

Військовий ЗСУ розповів, що зараз працює над створенням спеціального полку й комунікує і з Офісом Президента, і особисто з Залужним. Від обох сторін він відчуває однакову підтримку та намагання швидко вирішити проблеми.

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Маркус запустив флешмоб, щоб показати, що українців неможливо розділити

Військовий наголосив, що наслідки поширення таких вкидів є критичними під час війни. Тому він вирішив висловити підтримку президенту та головнокомандувачу. Маркус попросив українців долучитися і запустив флешмоб. Щоб продемонструвати єдність нашого народу, він закликав опублікувати на своїх сторінках в соцмережах такий текст:

"Я, як громадянин України, висловлюю повну підтримку і повагу до нашого головнокомандувача. Жодні інформаційні атаки не змінять моєї думки, я буду оцінювати діяльність нашого головнокомандувача лише за результатами бойових дій у війні з ворогом, що напав на нашу країну. Якщо вороги держави або недобросовісні чиновники спровокують кризу у військовому керівництві країни, я буду захищати свою позицію як відповідальний громадянин.

Так само висловлюю свою повагу до президента та його діяльності під час війни з росією і готовий його підтримати в будь-яких рішеннях, навіть непопулярних, що направлені на перемогу над ворогом та об'єднання зусиль політичного та військового крила управління державою. Готовий пожертвувати своїм добробутом та комфортом задля досягнення спільної мети. Моя позиція незалежна від особистих політичних вподобань."

Що цьому передувало

Інформацію про нібито конфлікт між Залужним та Зеленським почали поширювати після того, як президент закликав Генштаб скасувати вимогу про пересування військовозобов'язаних між областями лише за дозволом військкомату. Тоді Генштаб послухав президента та дозволив безперешкодно пересуватися. Після того президент запевнив, що ніяких непорозумінь між ним та Залужним немає. Однак дехто вирішив роздути з цього "конфлікт".

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