Глава держави розповів, чого побажав очільнику армії наших героїв. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

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Чого побажав Зеленський головнокомандувачу

Очільник України записав своє звернення з потяга, в якому їхав із відрядження на Дніпропетровщину. Він не просто привітав головнокомандувача, а й подякував за службу. Адже Валерій Залужний робить дуже багато для здобуття перемоги та збереження якомога більшої кількості життів наших воїнів.

Привітав сьогодні головкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров'я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу!

– сказав президент.

Звернення Зеленського: інші важливі тези

Зауважимо, у цьому ж зверненні Володимир Зеленський розповів подробиці свого візиту на Дніпропетровщину. Зокрема, про наради з представниками місцевої влади та про відвідини лікарні імені Мечникова, де президент особисто подякував особливим героям – усім лікарям і медичним працівникам.

Зеленський також розповів подробиці про своє звернення до парламенту Словенії (нагадаємо, таке звернення вперше організували з передової). І зауважив, що залишилися тільки три країни у Європі, до яких глава держави ще не звертався.

Окрім цього президент привітав зі святом Курбан-байрам мусульман України та світу. І висловив переконання, що одного року привітання звучатиме безпосередньо у Криму, який поки тимчасово утримують під окупацією росіяни.

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