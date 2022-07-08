Як політики та українці вітають генерала, а також цікаві факти про іменинника – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Україну відвідав командувач сил оборони Угорщини: обговорив із Залужним плани росії

Сучасний головнокомандувач, який відродив віру до армії

Родом Залужний з міста Новоград-Волинський Житомирської області. 23 травня 2022 року генерал увійшов по списку 100 найвпливовіших людей року за версією журналу Time. Для цього військовий пройшов всі кар'єрні щаблі й аж тоді, з величезним досвідом, посів місце головнокомандувача українського війська.

Зараз Залужний командує бійцями, які стримують "другу армію світу". Ним вже захоплюються не тільки українці, а й західні експерти. Вони називають Залужного "залізним генералом", "героєм, а не зіркою" та уособленням сучасної української армії.

Від заступника командира бригади до головнокомандувача: кар'єрний шлях Залужного

Залужний пройшов всі щаблі офіцерської кар'єри й поправу посів місце головнокомандувача ЗСУ. Перед тим він:

закінчив з відзнакою Одеський інститут Сухопутних військ та Національну академію оборони України;

у 2007 році Залужного призначили на посаду начальника штабу першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові на Львівщині;

з 2009 року боєць був командиром 51-ї окремої механізованої бригади;

військовий продовжив навчання й став найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки у Національному університеті оборони. За це його нагородили перехідним мечем королеви Великої Британії;

у серпні 2014 року Залужного призначили заступником командира сектора "С" на Донеччині;

згодом Залужний був першим заступником та начальником штабу командувача військ Оперативного командування "Захід",

у 2019 році – командувачем ОК "Південь";

з новими кар'єрними висотами Залужний вирішив здобути освіту в галузі міжнародних відносин;

27 липня 2021 році президент Володимир Зеленський призначив військового головнокомандувачем ЗСУ.

Моє просування по службі відбувалося як у нормального військового. Мене призначили – я приступив до виконання обов'язків, опанував посаду. Пропонували іншу (посаду – 24 канал) теж рухався. Можна сказати так: через завантаженість ніколи не думав, що колись стану генералом і дійду до вищих щаблів,

– розповідав Залужний в інтерв'ю.



Залужний пройшов шлях від заступника командира до головнокомандувача / Фото з фейсбуку генерала

Під час повномасштабної війни Залужний відзначився підходом до командування, який повністю відрізняється від радянського. Генерал використовує маневрену оборону, що й дозволяє ЗСУ протистояти ворогу, який переважає і в кількості особового складу, і в техніці.

Військові експерти стверджують, що в армії, яку творить Залужний, найважливішим є людське життя. Саме тому генерал надає накази про відступ, коли бачить, що є загроза оточення.

Залужний активно комунікує з західними партнерами у сфері оборони. При цьому він абсолютно не публічний. Генерал дав лише декілька інтерв'ю, тому американські ЗМІ переконані, що він – герой, а не зірка. Адже виконує свою роботу й не кричить про успіхи чи поразки.



Залужний з очільником військового комітету НАТО Робом Бауером / Фото DR

Читайте також Повернувся обличчям до волонтерського руху, – Притула про Залужного

Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити,

– говорив Залужний.

Як Залужного вітають з Днем народження

Зі святом військового привітав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він побажав Залужному прожити до 120 років. Саме стільки й ми бажаємо головнокомандувачу, адже потрібно ще сповна насолодитися перемогою й життям у відбудованій європейській Україні.

Найактивніше військового вітають прості українці. Соцмережі рясніють словами подяки Залужному. Користувачі пишуть, що нашій країні дуже пощастило, що армію очолює такий генерал.

"З днем народження, пане Валерій Залужний! Мужності вам і наснаги привести нас до перемоги! Віримо і любимо!";

"З Днем народження, пане генерале Залужний! Ратних подвигів вам! Ви ведете Україну до перемоги!";

"Навіть найкрутішими воїнами потрібно ефективно управляти для знищення окупанта. Україні дуже пощастило, що саме такий головнокомандувач став на чолі нашої оборони та майбутньої перемоги! З Днем народження, Валерій Залужний! Справжньому генералу ясного розуму в такий нелегкий час!";

"Керівник ЗСУ Валерій Залужний успішно спілкується з західними партнерами, береже солдат та використовує сучасні методи війни проти наскрізь радянської армії країни-агресора. З Днем народження, Валерій Федорович!".

Редакція 24 каналу долучається до привітань з нагоди Дня народження головнокомандувача ЗСУ. Дякуємо за 135 днів життя у вільній Україні. Разом до перемоги! Слава ЗСУ!

Дивіться більше – як Залужного возвеличують західні ЗМІ: відео