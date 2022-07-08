Как политики и украинцы поздравляют генерала, а также интересные факты об имениннике – читайте в материале 24 канала.

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Современный главнокомандующий, возродивший веру в армию

Родом Залужный из города Новоград-Волынский Житомирской области. 23 мая 2022 года генерал вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Для этого военный прошел все карьерные ступени и только тогда, с огромным опытом, занял место главнокомандующего украинским войском.

Сейчас Залужный командует бойцами, которые сдерживают "вторую армию мира". Им восхищаются не только украинцы, но и западные эксперты. Они называют Залужного "железным генералом", "героем, а не звездой" и олицетворением современной украинской армии.

От заместителя командира бригады до главнокомандующего: карьерный путь Залужного

Залужный прошел все ступени офицерской карьеры и по праву занял место главнокомандующего ВСУ. Перед тем он:

окончил с отличием Одесский институт Сухопутных войск и Национальную академию обороны Украины;

в 2007 году Залужного назначили на должность начальника штаба первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове, что во Львовской области;

с 2009 года боец был командиром 51-й отдельной механизированной бригады;

военный продолжил обучение и стал лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки в Национальном университете обороны. За это его наградили переходящим мечом королевы Великобритании;

в августе 2014 года Залужного назначили заместителем командира сектора "С" в Донецкой области;

впоследствии Залужный был первым заместителем и начальником штаба командующего войсками Оперативного командования "Запад",

в 2019 году – командующим ОК "Юг";

с новыми карьерными высотами Залужный решил получить образование в области международных отношений;

27 июля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил военного главнокомандующим ВСУ.

Мое продвижение по службе происходило как у обычного военного. Меня назначили – я приступил к исполнению обязанностей, освоил должность. Предлагали другую (должность – 24 канал) тоже двигался. Можно сказать так: из-за загруженности никогда не думал, что когда-нибудь стану генералом и дойду до высших ступеней,

– рассказывал Залужный в интервью.



Залужный прошел путь от заместителя командира до главнокомандующего / Фото из фейсбука генерала

Во время полномасштабной войны Залужный отличился подходом к командованию, который полностью отличался от советского. Генерал использует маневренную оборону, что позволяет ВСУ противостоять врагу, который преобладает и в количестве личного состава, и в технике.

Военные эксперты утверждают, что в армии, которую создает Залужный, самым важным является человеческая жизнь. Именно поэтому генерал дает приказы об отступлении, когда видит, что есть угроза окружения.

Залужный активно общается с западными партнерами в сфере обороны. При этом он совершенно не публичен. Генерал дал всего несколько интервью, поэтому американские СМИ убеждены, что он – герой, а не звезда. Ведь выполняет свою работу и не кричит об успехах или поражениях.



Залужный с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром / Фото DR

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У нас нет права переложить эту войну на наших детей. Врага следует уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы это можем сделать,

– говорил Залужный.

Как Залужного поздравляют с Днем рождения

С праздником военного поздравил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук. Он пожелал Залужному прожить до 120 лет. Именно столько и мы желаем главнокомандующему, ведь нужно еще вполне насладиться победой и жизнью в отстроенной европейской Украине.

Активнее всего военного поздравляют простые украинцы. Соцсети пестрят словами благодарности Залужному. Пользователи пишут, что в нашей стране очень повезло, что армию возглавляет такой генерал.

"С днем рождения, господин Валерий Залужный! Мужества вам и воодушевления привести нас к победе! Верим и любим!";

"С Днем рождения, господин генерал Залужный! Ратных подвигов вам! Вы ведете Украину к победе!";

"Даже самыми крутыми воинами нужно эффективно управлять для уничтожения оккупанта. Украине очень повезло, что именно такой главнокомандующий стал во главе нашей обороны и будущей победы! С Днем рождения, Валерий Залужный! Настоящему генералу ясного ума в такое нелегкое время!";

"Руководитель ВСУ Валерий Залужный успешно общается с западными партнерами, бережет солдат и использует современные методы войны против насквозь советской армии страны-агрессора. С Днем рождения, Валерий Федорович!"

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям по случаю Дня рождения главнокомандующего ВСУ. Спасибо за 135 дней жизни в свободной Украине. Вместе к победе! Слава ВСУ!

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