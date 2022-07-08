Визит делегации Сил обороны Венгрии прошел 7 июля. Венгерские военные посетили ряд украинских городов.

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Делегация Венгрии посетила Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что приезд Командующего Силами обороны Венгрии Ромулуса Русин-Сенди в Украину – свидетельство поддержки и солидарности в войне против России: "Я высоко ценю профессиональные и дружеские отношения с моим венгерским коллегой и доволен уровнем военного сотрудничества".

В ходе визита венгерской делегации объяснили:

ситуацию в Украине;

состав, численность группировок России как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории России вдоль государственной границы Украины и территории сопредельных государств;

характер действий и направлений сосредоточения неприятеля, его утрат в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения противником правил ведения войны и преступлений против человечности.

Кроме того, обсудили оценку вероятного характера действий противника в дальнейшем, ситуацию безопасности на украинско-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморском регионе,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Венгерская делегация посетила многие украинские города

Венгерская делегация вместе с нашим генерал-полковником Николаем Баланом посетила места совершения военных преступлений россией – Гостомель, Ирпень, Бородянку, территорию боев у Мощуна.

Более того, Ромулус Русин-Сенди с делегацией:

посетили Николаев, Одессу, Кривой Рог, Днепр, Харьков Чернигов, где ознакомились с организацией противодействия агрессии России Вооруженными Силами Украины;

в Киеве побывали в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, Национальном военно-историческом музее Украины, выставке уничтоженной российской военной техники, привезенной из Гостомеля на Михайловскую площадь.

Стоит напомнить, что Главный сержант ВСУ Александр Косинский и Главный сержант Сил обороны Венгрии Золтан Кашаб обсудили основные функции и задачи и направления деятельности личного состава сержантского корпуса вооруженных сил обеих стран.

Кратко о позиции Венгрии по войне в Украине

Венгрия не помогает нашему государству оружием и даже запретила поставки вооружения через свою территорию. Помощь идет только гуманитарная. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто объяснил такую позицию. В частности, он заверил, что это делают якобы для того, чтобы Россия не обстреливала Закарпатье.

Впоследствии политолог, аналитик по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский объяснил, что венгерское руководство имеет "особое" мнение, которое они называют "венгерским интересом". Политолог назвал это больше манипуляцией и спекуляцией, связанной с игрой внутри страны.

Ранее эксперт общественного движения "Все вместе!" Евгений Сависко объяснял, что Венгрия с самого начала была и является союзником России, поэтому украинцам следует избавиться от всех иллюзий на этот счет.

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