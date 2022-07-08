Візит делегації Сил оборони Угорщини відбувся 7 липня. Угорські військові відвідали низку українських міст.

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Делегація Угорщини відвідала Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що приїзд Командувача Сил оборони Угорщини Ромулуса Русін-Сенді в Україну – свідчення підтримки і солідарності у війні проти росії: "Я високо ціную професійні і дружні стосунки з моїм угорським колегою і задоволений рівнем військового співробітництва між нашими державами".

Під час візиту угорській делегації пояснили:

безпекову ситуацію в Україні;

склад, чисельність угруповань росії як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території росії вздовж державного кордону України та території суміжних держав;

характер дій і напрямків зосередження ворога, його втрат в особовому складі та техніці, виявлених фактах порушення противником правил ведення війни та злочинів проти людяності.

Окрім того, обговорили оцінку ймовірного характеру дій противника надалі, безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, тенденції розвитку воєнно-стратегічної обстановки в Східній Європі та Чорноморському регіоні,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Угорська делегація відвідала багато українських міст

Угорська делегація разом з нашим генерал-полковником Миколою Баланом відвідала місця скоєння воєнних злочинів росією – Гостомель, Ірпінь, Бородянку, територію боїв біля Мощуна.

Ба більше, Ромулус Русін-Сенді з делегацією:

відвідали Миколаїв, Одесу, Кривий Ріг, Дніпро, Харків Чернігів, де ознайомились із організацією протидії агресії росії Збройними Силами України;

у Києві побували в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, Національному військово-історичний музей України, виставку знищеної російської військової техніки, привезеної з Гостомелю на Михайлівську площу.

Варто пригадати, що Головний сержант ЗСУ Олександр Косинський та Головний сержант Сил оборони Угорщини Золтан Кашаб обговорили основні функції та завдання й напрямків діяльності особового складу сержантського корпусу збройних сил обох країн.

Коротко про позицію Угорщини щодо війни в Україні

Угорщина не допомагає нашій державі зброєю та навіть заборонила постачання озброєння через свою територію. Допомога йде тільки гуманітарна. Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто пояснив таку позицію. Зокрема, він запевнив, що це роблять нібито для того, щоб Росія не обстрілювала Закарпаття.

Згодом політолог, аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський пояснив, що угорське керівництва має "особливу" думку, яку вони називають "угорським інтересом". Політолог назвав це більше маніпуляцією та спекуляцією, яка пов'язана з грою в середині країни.

Раніше експерт громадського руху "Всі разом!" Євген Савісько пояснював, що Угорщина від самого початку була і є союзником росії, тому українцям варто позбутися всіх ілюзій на цей рахунок.

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