Сьогодні угорське керівництва має, так би мовити, особливу думку, яку вони називають "угорським інтересом". Про це 24 каналу розповів політолог, аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський.

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За його словами, ця думка полягає в тому, що Угорщина допомагає Україні гуманітарно, але не військово. Вони вважають, що так "Угорщина не буде втягнута у війну", а також "щоб угорський народ не платив ціну цієї війни".

На мою думку, це більше спекуляція та маніпуляція. Це повʼязано з грою в середині країни,

– зазначив Дмитро Тужанський.

Він пояснив, що це тримає суспільство не тільки в напрузі, а в певному страху. І на цьому вони отримують рейтинги. Адже 3 квітня 2022 року відбулися вибори, де Віктор Орбан та його партія вчетверте поспіль, починаючи з 2010 року, отримали конституційну більшість.

Дмитро Тужанський додав, як угорське керівництво формулює тему війни. Вони не звинувачують росію й не говорять, що вона головний ворог. Проте й не говорять негативу щодо України. Наприклад, що вона притискає угорців. Вони виграли на темі, що в сусіда є війна й це дуже страшно, проте ми вас захистимо.

Позиція угорської еліти

"Попри те, що Угорщина є членом ЄС і НАТО. Попри те, що війна ось-ось уже біля кордонів, але еліта займає таку ізоляціоністську позицію. Тобто ми маємо робити все можливе, щоб нас ніхто не звинуватив у двох речах", – зазначив Дмитро Тужанський.

Він пояснив, яких звинувачень не хоче Угорщина:

Щоб НАТО не сказало, що вони якісь зрадники.

Щоб росія не звинуватила Угорщину в сильній підтримці України.

"Тобто всюди по трошки, але насправді особливо ніде. І це спрацьовує. Така Угорщина. Це має суспільну підтримку, адже рейтинги Віктора Орбана безпрецедентно високі", – повідомив Дмитро Тужанський.

За його словами, Угорщина нам не ворог. Проте сказати, що такий друг, як поляки чи словаки, – не можна. Тобто це щось третє.

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